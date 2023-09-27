Звонарева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нинбо
Россиянка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нинбо. Соперница Звонаревой по матчу второго круга Клара Таусон из Дании отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:4, 1:0 в пользу россиянки.
В четвертьфинале Звонарева сыграет против победительницы встречи Онс Жабер (Тунис, 1, WC) — Тамара Корпач (Германия).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вера Звонарева (Россия, WC) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 1:0 — отказ 2-го игрока
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