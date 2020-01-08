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Шарапова поблагодарила за wild card для участия в Australian Open

10:23
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Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила за wild card для участия в Australian Open. По рейтингу 32-летняя россиянка не попадала в основную сетку турнира, однако была уверена, что получит wild card, что и случилось.

— Спасибо, — написала теннисистка в своем Twitter/

Шарапова, занимающая 147-ю строчку в рейтинге WTA, на последнем турнире в Брисбене проиграла в первом круге американке Дженнифер Брэди. В прошлом году она провела всего 15 матчей из-за различных проблем со здоровьем.

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