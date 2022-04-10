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Сегодня, 17:40

Тарпищев считает, что говорить о перспективах теннисистки Андреевой пока рано

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что оценивать перспективы Мирры Андреевой, выигравшей турнир Международной теннисной федерации (ITF) в Анталье, пока рано.

В финале 14-летняя россиянка обыграла итальянку Мартину Колменью со счетом 6:7 (6:8), 6:0, 6:2.

«В 14 лет рано говорить о перспективах. Но она входит в сборную — национальные команды у нас по возрастам. Мы давно за ней наблюдаем, помогаем ей. Она, безусловно, талантливая теннисистка», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Андреева занимает 1 272-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и 16-е место в рейтинге ITF среди девушек.

Источник: https://tass.ru/sport/14337113
Теннис
Шамиль Тарпищев
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