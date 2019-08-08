Серена Уильямс сыграет с Александровой на турнире в Торонто

Американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Торонто, обыграв Элисе Мертенс из Бельгии. В следующей стадии американской теннисистке будет противостоять россиянка Екатерина Александрова.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 529 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 8) - Элисе Мертенс (Бельгия) - 6:3, 6:3
Наоми Осака (Япония, 2) - Татьяна Мария (Германия, Q) - 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока
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