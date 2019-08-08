03:49 | Теннис — WTA

Серена Уильямс сыграет с Александровой на турнире в Торонто

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Американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Торонто, обыграв Элисе Мертенс из Бельгии. В следующей стадии американской теннисистке будет противостоять россиянка Екатерина Александрова.

Торонто (Канада) 

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale 

Призовой фонд 2 529 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Серена Уильямс (США, 8) - Элисе Мертенс (Бельгия) - 6:3, 6:3

Наоми Осака (Япония, 2) - Татьяна Мария (Германия, Q) - 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока

 

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