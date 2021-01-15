Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Серена Уильямс продала дом во Флориде за 2,8 миллиона долларов

10:43
Теги:

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс за 2,8 миллиона долларов продала недвижимость в Палм-Бич (штат Флорида), пишет The Real Deal со ссылкой на Realtor.com.

В 2015 году траст на имя американки заплатил 2,5 миллиона долларов за дом площадью около 528 квадратных метров.

В сентябре прошлого года Уильямс за 8 миллионов долларов купила особняк бейсболиста «Сент-Луиса» Ядера Молины, расположенный в соседнем Джупитере.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир