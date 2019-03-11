Серена Уильямс не доиграла матч в Индиан-Уэллсе из-за болезни

Американская теннисистка Серена Уильямс объяснила, почему отказалась от продолжения борьбы во втором сете матча третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе с испанкой Гарбинье Мугурусой. Она отметила, что неважно чувствовала себя еще перед игрой.

– Я чувствовала себя неважно еще перед матчем, а по его ходу мне становилось хуже с каждой секундой – вплоть до невыносимого головокружения и невыносимого утомления, - приводит пресс-служба WTA слова Уильямс. - По счету, может, смотрится, что я хорошо начала, но я все время чувствовала себя плохо. Займусь восстановлением, а потом буду готовиться к Майами.

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллсе был первым, на котором американка в прошлом году сыграла после декрета. Тогда дошла до третьего круга.