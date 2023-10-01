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Сегодня, 11:11

Селиваненко считает, что победа на турнире в Токио вернет уверенность Кудерметовой

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Вероники Кудерметовы в финале турнира в Токио (Япония) на американской Джессикой Пелугой (7:5, 6:1).

«Турнир в Токио один из старейших турниров в туре, победа в нем всегда почетна. Для Вероники этот успех важен с разных точек зрения. К ней вернулась уверенность после не самой простой предыдущей части сезона», — сказал Селиваненко «СЭ».

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (6:4, 6:2). Также на счету Кудерметовой 5 поражений в финалах турниров WTA — в Абу-Даби-2021, Мельбурне-2022, Дубае-2022, Стамбуле-2022 и Росмалене-2023.

Теннис
Вероника Кудерметова
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