Селиваненко считает, что победа на турнире в Токио вернет уверенность Кудерметовой

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Вероники Кудерметовы в финале турнира в Токио (Япония) на американской Джессикой Пелугой (7:5, 6:1).

«Турнир в Токио один из старейших турниров в туре, победа в нем всегда почетна. Для Вероники этот успех важен с разных точек зрения. К ней вернулась уверенность после не самой простой предыдущей части сезона», — сказал Селиваненко «СЭ».

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (6:4, 6:2). Также на счету Кудерметовой 5 поражений в финалах турниров WTA — в Абу-Даби-2021, Мельбурне-2022, Дубае-2022, Стамбуле-2022 и Росмалене-2023.