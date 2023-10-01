«Ак Барс» поздравил Кудерметову с победой на турнире в Токио-2023

«Ак Барс» поздравил россиянку Веронику Кудерметову с победой на турнире WTA в Токио.

В матче за титул 19-я ракетка мира победа американку Джессику Пегулу (4-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:1.

«Поздравляем и гордимся», — сказано в сообщении хоккейного клуба в Telegram-канале.

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул WTA в карьере. Ранее она побеждала в финале турнира в Чарлстоне-2021, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (6:4, 6:2).