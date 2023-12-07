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Сегодня, 21:45

Селиваненко назвал Мирру Андрееву одной из наиболее перспективных теннисисток нового поколения

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о прогрессе Мирры Андреевой в 2023 году.

«Мирра одна из наиболее перспективных теннисисток из числа нового поколения. У нее есть все для того, чтобы в будущем претендовать на лидерство — характер, техника, условия и профессиональная команда», — сказал Селиваненко «СЭ».

Российская теннисистка показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году. 16-летняя россиянка поднялась на 359 позиций — с 405-го на 46-е место в рейтинге.

Мирра Андреева
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Мирра Андреева показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году

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