Селиваненко назвал Мирру Андрееву одной из наиболее перспективных теннисисток нового поколения

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» высказался о прогрессе Мирры Андреевой в 2023 году.

«Мирра одна из наиболее перспективных теннисисток из числа нового поколения. У нее есть все для того, чтобы в будущем претендовать на лидерство — характер, техника, условия и профессиональная команда», — сказал Селиваненко «СЭ».

Российская теннисистка показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году. 16-летняя россиянка поднялась на 359 позиций — с 405-го на 46-е место в рейтинге.