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Сегодня, 23:02

Ольховский оценил прогресс Мирры Андреевой в рейтинге WTA

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о прогрессе российской теннисистки Мирры Андреевой в 2023 году.

16-летняя спортсменка показала самый большой скачок в рейтинге WTA по итогам завершившегося сезона. Она поднялась на 359 позиций — с 405-го на 46-е место.

«Что нужно сделать, чтобы не скатиться обратно? Не играть на том же уровне, как играла, а только лучше и прибавлять. Я думаю, что это все будет способствовать прогрессу. Мирра растет, растет уровень игры и класс будет повышаться со временем», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В мае 2023 года россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема» и стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось пройти квалификацию на «Ролан Гаррос». Также спортсменка смогла пробиться в основную сетку Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/tennis/11368994-olhovskij-vyskazalsya-o-progresse-andreevoj-v-rejtinge-wta.html
Теннис
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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