Мирра Андреева показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году

Российская теннисистка Мирра Андреева показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году, сообщает Tennis.сom.

16-летняя россиянка поднялась на 359 позиций — с 405-го на 46-е место в рейтинге.

В 2023 году Андреева впервые вышла в основную сетку турнира серию Большого шлема и одержала первую победу, обыграв американку Элисон Риск на (6:2, 6:1) на «Ролан Гаррос». Она дошла до 3-го раунда турнира.

Также россиянка добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.