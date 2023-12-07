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Сегодня, 18:44

Мирра Андреева показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева показала самый большой скачок в рейтинге WTA в 2023 году, сообщает Tennis.сom.

16-летняя россиянка поднялась на 359 позиций — с 405-го на 46-е место в рейтинге.

В 2023 году Андреева впервые вышла в основную сетку турнира серию Большого шлема и одержала первую победу, обыграв американку Элисон Риск на (6:2, 6:1) на «Ролан Гаррос». Она дошла до 3-го раунда турнира.

Также россиянка добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.

Теннис
Мирра Андреева
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