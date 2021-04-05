Сайсай обыграла Арконаду в первом раунде турнира в Боготе

В матче первого раунда турнира WTA в Боготе (Колумбия) китайская теннисистка Чжэн Сайсай победила американку Усуэ Майтане Арконаду (6:3, 6:1). Китаянка посеяна на турнире под первым номером.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Сайсай (Китай, 1) — Усуэ Майтане Арконада (США) — 6:3, 6:1

Виктория Томова (Болгария) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:2, 6:3

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Кристи Ан (США) — 6:3, 6:0