Сайсай обыграла Арконаду в первом раунде турнира в Боготе
19:39
В матче первого раунда турнира WTA в Боготе (Колумбия) китайская теннисистка Чжэн Сайсай победила американку Усуэ Майтане Арконаду (6:3, 6:1). Китаянка посеяна на турнире под первым номером.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Чжэн Сайсай (Китай, 1) — Усуэ Майтане Арконада (США) — 6:3, 6:1
Виктория Томова (Болгария) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:2, 6:3
Ясмин Паолини (Италия, 6) — Кристи Ан (США) — 6:3, 6:0
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