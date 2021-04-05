Грачева проиграла в первом туре турнира в Чарльстоне

Россиянка Варвара Грачева проиграла в первом круге теннисного турнира в Чарльтоне. Она в трех сетах уступила представительнице Испании Пауле Бадосе Хиберт.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Варвара Грачева (Россия) — 3:6, 7:5, 6:1

Мисаки Дои (Япония) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:0