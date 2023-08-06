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Сегодня, 01:23

Самсонова уступила Гауфф и не смогла пробиться в финал турнира в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира в Вашингтоне уступила американке Кори Гауфф со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 24-летней россиянки 3 эйса, 5 ошибок на второй подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 19-летней американки 8 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале Гауфф встретится с Марией Саккари из Греции.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 6:3, 6:3

Кори Гауфф
Людмила Самсонова
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