Американка Мэдисон Кис вышла в третий круг турнира в Аделаиде
07:30
Американская теннисистка Мэдисон Кис во втором круге турнира а Аделаиде обыграла чешку Терезу Мартинцову (6:1, 6:3) и вышла в четвертьфинал.
В третьем круге американка сыграет с победителем пары Людмила Самсонова (Россия, 8) — Нурия Парризас-Диас (Испания).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мэдисон Кис (США) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:1, 6:3
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