Американка Мэдисон Кис вышла в третий круг турнира в Аделаиде

Американская теннисистка Мэдисон Кис во втором круге турнира а Аделаиде обыграла чешку Терезу Мартинцову (6:1, 6:3) и вышла в четвертьфинал.

В третьем круге американка сыграет с победителем пары Людмила Самсонова (Россия, 8) — Нурия Парризас-Диас (Испания).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:1, 6:3