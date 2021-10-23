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Барти отказалась от участия в Итоговом турнире WTA

09:36
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не выступит на Итоговом турнире WTA.

«Я не буду участвовать в оставшихся турнирах 2021 года, в том числе в Итоговом турнире WTA в Мексике. Это было трудное решение, но у меня в приоритете здоровье и восстановление после сезона. Также я хочу сосредоточиться на подготовке к австралийским турнирам», — приводит слова Барти AP.

Итоговый турнир WTA пройдет в Гвадалахаре. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Действующей чемпионкой является Барти.

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Сергей Разин все материалы автора
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