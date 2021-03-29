Калинская уступила Мугурусе в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге турнира в Майами уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. Россиянка сделала эйс и двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 11.

В 1/8 финала Мугуруса встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Аманда Анисимова (США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Анна Калинская (Россия, WC) — 4:6, 6:3, 6:4