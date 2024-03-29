Рыбакина установила антирекорд в турнире в Майами

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла 69 геймов в полуфинальном матче турнира в Майами, что является антирекордом соревнований, сообщает OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).

Второе место по этому показателю занимает канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в 2021 году на пути к финалу проиграла 67 геймов. Третья — россиянка Светлана Кузнецова — 59 геймов в 2016 году.

В финале турнира в Майами Рыбакина сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.