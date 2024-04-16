Кудерметова обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Штутгарте обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 5:7, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 8 минут. На счету 26-летней россиянки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Кудерметова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 5:7, 6:4, 6:4
Новости