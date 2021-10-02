Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Чикаго

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Чикаго. Ее соперница, швейцарка Белинда Бенчич отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

Следующим соперником Рыбакиной будет Онс Жабер из Туниса.

Чикаго (США)

Турнир WTA Chicago Fall Tennis Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 3) — 6:4, 3:1 отказ 2-го игрока