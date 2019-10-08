Рыбакина обыграла Бенчич в матче первого круга турнира в Линце

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла сербку Нину Стоянович в матче первого круга турнира в Линце. Игра продолжалась 1 час 19 минут. В следующем раунде Рыбакина сыграет с победителем пары Анна-Лена Фридзам — Белинда Бенчич.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2

Ализе Корне (Франция) — Барбора Стрыцова (Чехия, 7) — 6:4, 6:4