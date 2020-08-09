Рус и Зиданшек выиграли первый трофей WTA после возобновления сезона

Голландка Аранча Рус и словенка Тамара Зиданшек выиграли турнир в Палермо в парном разряде. Дуэт в финале одолел Элизабетту Коччаретто и Мартину Тревизан из Италии.

31st Palermo Ladies Open — первый турнир WTA после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Голландия/Словения) — Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан (Италия) — 7:5, 7:5