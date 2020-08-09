Рус и Зиданшек выиграли первый трофей WTA после возобновления сезона
19:58
Голландка Аранча Рус и словенка Тамара Зиданшек выиграли турнир в Палермо в парном разряде. Дуэт в финале одолел Элизабетту Коччаретто и Мартину Тревизан из Италии.
31st Palermo Ladies Open — первый турнир WTA после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Аранча Рус/Тамара Зиданшек (Голландия/Словения) — Элизабетта Коччаретто/Мартина Тревизан (Италия) — 7:5, 7:5
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