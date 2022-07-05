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Сегодня, 08:33

Арина Соболенко призналась, что могла уйти из тенниса в этом году

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арина Соболенко.
Фото Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что могла завершить карьеру в этом году.

Спортсменка ответила на вопрос одного из подписчиков у себя в соцсетях о желании уйти из тенниса.

«Было ли такое, что хотела бросить теннис? Лет в 9 было, а так, не было такого, как-то не мое это и все. Ну и в этом году задумывалась, а потом образумилась», — написала Соболенко.

24-летняя Соболенко занимает шестое место в рейтинге WTA, уступая лишь Иге Свентек, Онс Жабер, Анетт Контавейт, Пауле Бадосе и Марии Саккари.

Теннис
Арина Соболенко
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