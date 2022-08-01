Симона Халеп вышла во второй круг турнира в Вашингтоне
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», румынская теннисистка Симона Халеп обыграла испанку Кристину Букшу в первом круге турнира WTA в Вашингтоне (США) — 6:3, 7:5.
Следующим соперником румынки станет победительница пары Мэдисон Бренгл (США) — Анна Калинская (Россия).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 3) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:3, 7:5
Следующий соперник
Мэдисон Бренгл (США) — Анна Калинская (Россия)
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