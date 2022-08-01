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Сегодня, 20:33

Симона Халеп вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Руслан Минаев
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», румынская теннисистка Симона Халеп обыграла испанку Кристину Букшу в первом круге турнира WTA в Вашингтоне (США) — 6:3, 7:5.

Следующим соперником румынки станет победительница пары Мэдисон Бренгл (США) — Анна Калинская (Россия).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 3) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:3, 7:5

Следующий соперник

Мэдисон Бренгл (США) — Анна Калинская (Россия)

Теннис
Симона Халеп
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