Потапова поделилась эмоциями после победы на турнире в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова подвела итоги турнира в Чехии.

В финале одиночного разряда она проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой (0:6, 3:6). А в финале парного разряда она вместе с Яной Сизиковой обыграла Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову (6:3, 6:4).

«Одиночный разряд — серебро, парный — золото. Потрясающее окончание недели. Спасибо, Яна, что поддержала меня», — написала Потапова в соцсетях.

В обновленном рейтинге WTA от 1 августа Потапова поднялась с 59-го на 48-е место.