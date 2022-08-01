Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:17

Потапова поделилась эмоциями после победы на турнире в Праге

Читать «СЭ» в
Анастасия Потапова.
Фото Соцсети

Российская теннисистка Анастасия Потапова подвела итоги турнира в Чехии.

В финале одиночного разряда она проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой (0:6, 3:6). А в финале парного разряда она вместе с Яной Сизиковой обыграла Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову (6:3, 6:4).

«Одиночный разряд — серебро, парный — золото. Потрясающее окончание недели. Спасибо, Яна, что поддержала меня», — написала Потапова в соцсетях.

В обновленном рейтинге WTA от 1 августа Потапова поднялась с 59-го на 48-е место.

Анастасия Потапова
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова поднялась на 11 строчек в рейтинге WTA
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости