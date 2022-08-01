Пелуга сыграет против Сэвилл во втором круге турнира в Вашингтоне

Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл обыграла представительницу Швеции Мирьям Бьорклунд за 3 часа и 11 минут в первом круге турнира в Вашингтоне со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Также на турнире американка Джессика Пегула выиграла у соотечественницы Хэйли Баптист за 1 час и 13 минут со счетом 6:2, 6:2.

В следующем круге Сэвилл сыграет с Пелугой.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Сэвилл (Австралия) — Мирьям Бьорклунд (Швеция, Q) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:4)

Джессика Пегула (США, 1) — Хэйли Баптист (США) — 6:2, 6:2