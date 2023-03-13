Румынка Кирстя сыграет с француженкой Гарсией в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Румынка Сорана Кирстя сыграет с француженкой Каролин Гарсией в четвертом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В третьем круге Кирстя обыграла американку Бернарду Пера — 6:3, 6:1. Гарсия была сильнее канадки Лейлы Фернандес — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:1
Каролин Гарсия (Франция, 5) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
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