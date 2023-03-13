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Сегодня, 23:37

Румынка Кирстя сыграет с француженкой Гарсией в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Румынка Сорана Кирстя сыграет с француженкой Каролин Гарсией в четвертом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге Кирстя обыграла американку Бернарду Пера — 6:3, 6:1. Гарсия была сильнее канадки Лейлы Фернандес — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:1

Каролин Гарсия (Франция, 5) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Теннис
Каролин Гарсия
Лейла Фернандес
Сорана Кирстя
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