Российско-белорусский дуэт одержал победу на турнире WTA в Боготе
Российско-белорусский дуэт Ирина Хромачева/Ирина Шиманович одержал победу в финале турнира WTA в Боготе. Пара переиграла грузино-польский дуэт Оксана Калашникова/Катаржина Питер со счетом 6:1, 3:6, 10:6.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Ирина Хромачева/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — Оксана Калашникова/Катаржина Питер (Грузия/Польша) — 6:1, 3:6, 10:6
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