Азаренко отказалась от продолжения борьбы по ходу матча в третьем круге турнира в Майами
Представительница Белоруссии Виктория Азаренко закончила выступления на турнире в Майами.
В третьем круг е она играла с Линдой Фрухвиртовой из Чехии. Во втором сете при счете 0:3 белорусская теннисистка отказалась от продолжения борьбы.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока
Паула Бадоса (Испания, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:2
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