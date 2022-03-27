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Сегодня, 21:30

Азаренко отказалась от продолжения борьбы по ходу матча в третьем круге турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Представительница Белоруссии Виктория Азаренко закончила выступления на турнире в Майами.

В третьем круг е она играла с Линдой Фрухвиртовой из Чехии. Во втором сете при счете 0:3 белорусская теннисистка отказалась от продолжения борьбы.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Паула Бадоса (Испания, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:2

Виктория Азаренко
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