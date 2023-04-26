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Сегодня, 20:19

Павлюченкова сыграет с Касаткиной во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла андоррку Викторию Хименес Касинцеву в первом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Матч длился 2 часа 55 минут.

Павлюченкова сделала за игру 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнтов из 19. У Касинцевой — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7)

Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
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