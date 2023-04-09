Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:09

Рахимова уступила Стирнс в полуфинале турнира в Боготе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Камилла Рахимова в полуфинале турнира в Боготе уступила американке Пэйтон Стирнс со счетом 6:3, 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету 21-летней россиянки 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Стирнс встретится с немкой Татьяной Марией, которая обыграла британку Франческу Джонс (6:3, 6:4).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Пейтон Стирнс (США) — Камилла Рахимова (Россия, 4) — 3:6, 6:2, 6:2

2
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полуфинал турнира в Чарльстоне между Пегулой и Бенчич перенесен из-за непогоды
Новости
RSS RSS
Все новости