Рахимова уступила Стирнс в полуфинале турнира в Боготе

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Российская теннисистка Камилла Рахимова в полуфинале турнира в Боготе уступила американке Пэйтон Стирнс со счетом 6:3, 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету 21-летней россиянки 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Стирнс встретится с немкой Татьяной Марией, которая обыграла британку Франческу Джонс (6:3, 6:4).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Пейтон Стирнс (США) — Камилла Рахимова (Россия, 4) — 3:6, 6:2, 6:2