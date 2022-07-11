Рахимова прошла во второй круг турнира в Венгрии
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Венгрии.
В первом круге она обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
В следующем раунде она сыграет с Лесей Цуренко из Украины.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, 7) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3
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