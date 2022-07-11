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Сегодня, 15:31

Рахимова прошла во второй круг турнира в Венгрии

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Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Венгрии.

В первом круге она обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

В следующем раунде она сыграет с Лесей Цуренко из Украины.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, 7) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

Теннис
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