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Сегодня, 18:19

Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира в Гонконге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла Катержине Синяковой из Чехии во втором круге турнира в Гонконге — 7:6 (7:3), 3:6, 1:6.

Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

В следующем круге Синякова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1

Теннис
Камилла Рахимова
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