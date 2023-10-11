Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира в Гонконге
Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла Катержине Синяковой из Чехии во втором круге турнира в Гонконге — 7:6 (7:3), 3:6, 1:6.
Игра продолжалась 2 часа 20 минут.
В следующем круге Синякова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Катержина Синякова (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1
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