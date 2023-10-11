Блинкова вышла в третий круг турнира в Гонконге
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Присциллу Хон из Австралии во втором круге турнира в Гонконге — 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 7 минут.
Блинкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Хон ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Ван Синьюй (Китай, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия, 5) — Присцилла Хон (Австралия) — 6:1, 6:3
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