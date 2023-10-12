Совет модельеров Америки признал Серену Уильямс иконой стиля

Американская теннисистка Серена Уильямс получит награду «Икона моды» от Совета модельеров Америки (CFDA). Она станет первой спортсменкой, получившей этот приз.

В последние годы награды удостаивались Ленни Кравиц, Зендея, Дженнифер Лопес и Наоми Кэмпбелл.

«Серена — один из самых вдохновляющих людей в мире. Она — икона спортивного мира, олицетворяющая величие на самом высоком уровне и переносящая моду в другой мир, для другой аудитории. При этом Серена всегда оставалась верной себе как на корте, так и за его пределами. Она — высший пример индивидуальности во всем, что делает. Серена — настоящая икона моды», — сказал председатель CFDA Том Браун.

Церемония награждения состоится 6 ноября в Американском музее естественной истории.

42-летняя Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном и женском парном разрядах. За карьеру она одержала 38 побед в турнирах «Большого шлема» и завоевала 73 титула WTA.