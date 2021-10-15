Радукану о снятии с Кубка Кремля: «Надеюсь сыграть перед российскими болельщиками в следующем сезоне»
Радукану прокомментировала решение сняться с участия в Кубке Кремля
09:38
Победительница US Open-2021 Эмма Радукану прокомментировала решение сняться с Кубка Кремля.
«К сожалению, мне пришлось внести изменения в расписание турниров. Я не смогу выступить в Москве в этом году, но надеюсь сыграть перед российскими болельщиками в следующем сезоне. С нетерпением жду возвращения в тур в ближайшие пару недель», — приводит слова Радукану Reuters.
Ранее от участия в Кубке Кремля отказались Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску.
Кубок Кремля пройдет в Москве с 18 по 24 октября. В 2019 году победительницей турнира стала Бенчич, которая в финале обыграла Анастасию Павлюченкову.
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