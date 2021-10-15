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Касаткина: «Каждый раз, когда я приезжаю на Кубок Кремля, испытываю приятные ощущения»

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала об ожиданиях от предстоящего турнира «ВТБ Кубок Кремля»
15:30
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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Каждый раз, когда я приезжаю на Кубок Кремля и вообще играю дома, испытываю приятные ощущения. Не знаю, чем именно это вызвано — тем, что я играю дома, или это какое-то хорошее предчувствие. Не буду загадывать, мне здесь нравится. Просто буду играть и наслаждаться домашним турниром.

Уровень женского тенниса в последнее время значительно вырос. Состав нынешнего московского турнира сильный, конкуренция высокая — очень многие мотивированы на победу, так как есть шанс попасть на Итоговый турнир WTA. Поэтому, конечно, будет сложно, надо настраиваться на непростых соперников. Как сетка распределит, так и будет», — цитирует Касаткину пресс-служба турнира.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Дополнительная информация:

https://kremlincup.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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