Касаткина: «Каждый раз, когда я приезжаю на Кубок Кремля, испытываю приятные ощущения»

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем турнире «ВТБ Кубок Кремля».



«Каждый раз, когда я приезжаю на Кубок Кремля и вообще играю дома, испытываю приятные ощущения. Не знаю, чем именно это вызвано — тем, что я играю дома, или это какое-то хорошее предчувствие. Не буду загадывать, мне здесь нравится. Просто буду играть и наслаждаться домашним турниром.



Уровень женского тенниса в последнее время значительно вырос. Состав нынешнего московского турнира сильный, конкуренция высокая — очень многие мотивированы на победу, так как есть шанс попасть на Итоговый турнир WTA. Поэтому, конечно, будет сложно, надо настраиваться на непростых соперников. Как сетка распределит, так и будет», — цитирует Касаткину пресс-служба турнира.



Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.