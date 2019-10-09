Путинцева обыграла Стосур во втором раунде турнира в Тяньцзине

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла австралийку Саманту Стосур (6:1, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай).

Матч продолжался один час и две минуты. В следующем раунде ее соперницей станет представительница Туниса Онс Жабер.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:1, 6:2

Ребекка Петерсон (Швеция) — Ван Синьюй (Китай, LL) — 7:5, 3:2 отказ 2-го игрока

Онс Жабер (Тунис) — Ван Сиюй (Китай, Q) — 6:4, 6:2