Рыбакина обыграла Кербер и вывела Казахстан в основной раунд Кубка Билли Джин Кинг

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг обыграла немку Анжелику Кербер со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Казахстанка сделала 7 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

Счет в серии стал 3-0 в пользу Казахстана, который вышел в основной раунд турнира. Ранее Юлия Путинцева обыграла Кербер (3:6, 6:3, 6:2), а Рыбакина во второй игре оказалась сильнее Лауры Зигемунд (6:0, 6:1).

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Казахстан — Германия

Елена Рыбакина — Анжелика Кербер — 4:6, 6:3, 7:5