Рыбакина обыграла Кербер и вывела Казахстан в основной раунд Кубка Билли Джин Кинг
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг обыграла немку Анжелику Кербер со счетом 4:6, 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Казахстанка сделала 7 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.
Счет в серии стал 3-0 в пользу Казахстана, который вышел в основной раунд турнира. Ранее Юлия Путинцева обыграла Кербер (3:6, 6:3, 6:2), а Рыбакина во второй игре оказалась сильнее Лауры Зигемунд (6:0, 6:1).
Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд
Одиночный разряд
Квалификация
Казахстан — Германия
Елена Рыбакина — Анжелика Кербер — 4:6, 6:3, 7:5
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