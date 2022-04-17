США и Канада вышли в основной раунд Кубка Билли Джин Кинг

Американские теннисистки Азиа Мухаммед Джессика Пегула в квалификации Кубка Билли Джин Кинг обыграли украинок Людмилу Киченок Даяну Ястремской со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

В другом матче квалификации канадки Габриэла Дабровски и Кэрол Чжао оказались сильнее Дарьи Семенистой и Даниэлы Висмане из Латвии — 6:1, 6:3.

Таким образом, после этих побед США и Канада вышли в основной раунд турнира.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд

Парный разряд

Квалификация

Канада — Латвия

Габриэла Дабровски/Кэрол Чжао — Дарья Семенистая/Даниэла Висмане — 6:1, 6:3

США — Украина

Азиа Мухаммед/Джессика Пегула — Людмила Киченок/Даяна Ястремская — 7:6 (7:5), 6:3