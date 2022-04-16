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Сегодня, 13:16

Свентек в квалификации Кубка Билли Джин Кинг обыграла 324-ю ракетку мира, не отдав ни одного гейма

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг обыграла румынку Андрею Пришкариу со счетом 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 53 минуты. Первая ракетка мира сделала6 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 7.

Счет стал 3-0 в пользу Польши, которая вышла в основной раунд турнира. Ранее Магда Линетт обыграла Ирину-Камилу Бегу (6:1, 4:6, 6:2), а Свентек во второй игре оказалась сильнее Михаэлы Бузэрнеску (6:1, 6:0).

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Польша — Румыния

Ига Свентек — Андрея Пришкариу — 6:0, 6:0

Ига Свентек
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