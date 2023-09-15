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Сегодня, 09:18

Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Осаке

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в четвертьфинале турнира в Осаке уступила китаянке Ван Синьюй со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету 28-летней казахстанки эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Синьюй встретится с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Элизабет Мандлик (США).

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ван Синьюй (Китай, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3

Юлия Путинцева
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