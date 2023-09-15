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Сегодня, 14:56

CAS пока не получил апелляцию Халеп по дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Симона Халеп.
Фото Global Look Press

В пресс-службе спортивного арбитражного суда (CAS) ответили на запрос «СЭ» о получении апелляции дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил румынской теннисистки Симоны Халеп.

«На момент написания ответа на запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) по данному вопросу не обращались», — сообщили в пресс-службе CAS «СЭ».

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Халеп до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Она была обвинена в двух нарушениях: первое касается неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году, второе связано с нарушениями в биологическом паспорте.

Отстранение Халеп продлится с 7 октября 2022 до 6 октября 2026 года.

Ранее Халеп заявила, что планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Симона Халеп
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