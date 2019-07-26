Потапова ждет трудного матча с Тиг в четвертьфинале турнира в Юрмале

Россиянка Анастасия Потапова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Юрмале.

– Во втором сете я потеряла контроль и начала играть очень эмоционально, – приводит официальный сайт турнира слова Потаповой. – После легко выигранного первого сета, я расслабилась и заленилась. Что я действительно хочу сказать, так это спасибо своей команде, я знаю, некоторые ошибки были глупыми.

Это станет для меня уроком. Мне предстоит сыграть с Патрицией Тиг, она старше меня, но она хороший игрок. Я думаю, матч будет трудным. Я буду делать все, что в моих силах и увидим, что будет дальше

Соперниней Потаповой в четвертьфинале будет румынка Патрича Мария Тиг