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Сегодня, 15:19

Грачева обыграла Эррани и вышла в третий круг турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ

Виктория Кравченко
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Представительница Франции Варвара Грачева обыграла итальянку Сару Эррани во втором круге турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (6:2, 7:5). Встреча длилась 1 час 32 минуты.

В третьем круге Грачева сыграет с победительницей пары Майар Шериф (Египет, 4) — Лючия Бронцетти (Италия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Франция, 8) — Сара Эррани (Италия) — 6:2, 7:5

Варвара Грачева
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