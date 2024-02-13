Потапова проиграла Плишковой во втором круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла чешке Каролине Плишковой во втором круге турнира в Дохе — 1:6, 7:5, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Плишкова сделала шесть подач навылет, Потаповой удалось сделать только одну. У обеих теннисисток допущены двойные ошибки: семь у россиянки и девять у чешки. Плишкова реализовала 8 брейк-пойнтов из 16, Потапова — 6 из 13.
В следующем круге Плишкова сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 5:7, 6:4
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