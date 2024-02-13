Потапова проиграла Плишковой во втором круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла чешке Каролине Плишковой во втором круге турнира в Дохе — 1:6, 7:5, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Плишкова сделала шесть подач навылет, Потаповой удалось сделать только одну. У обеих теннисисток допущены двойные ошибки: семь у россиянки и девять у чешки. Плишкова реализовала 8 брейк-пойнтов из 16, Потапова — 6 из 13.

В следующем круге Плишкова сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 5:7, 6:4