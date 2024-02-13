Александрова победила Эрику Андрееву во втором круге турнира в Дохе

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Эрику Андрееву в матче второго круга турнира в Дохе (Катар) — 6:0, 3:6, 6:1.

Встреча длилась 1 час 36 минут.

На счету Александровой 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. У Андреевой — 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 3.

В 1/8 финала Александрова сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг