Посольство России в США поддержало Кузнецову и направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России в США на своей странице в Facebook объявило, что направило в Госдепартамент ноту протеста по поводу получения американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.

"Очередной жертвой "затянувшихся административных процедур" при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне.

Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США.

Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", - говорится в сообщении.

Кошмар Кузнецовой продолжается. Почему США не дают ей визы?