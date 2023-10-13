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Сегодня, 15:31

Полина Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сеуле

Руслан Минаев
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Россиянка Полина Кудерметова проиграла бельгийке Янине Викмайер в четвертьфинале турнира в Сеуле — 3:6, 1:6. Матч длился 1 час 6 минут.

Кудерметова за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. У ее соперницы — 4 двойные ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Викмайер сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янина Викмайер (Бельгия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:1

Теннис
Янина Викмайер
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