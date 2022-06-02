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Сегодня, 21:06

Веснина не удивлена попаданию Касаткиной в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

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Победительница «Ролан Гаррос» — 2013 в парном разряде Елена Веснина подвела итоги выступления россиянки Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Франции в этом году.

«На самом деле не удивлена, что Даша дошла до полуфинала именно «Ролан Гаррос», потому что ее игра идеально подходит под грунт. Она выиграла юниорский турнир Открытого чемпионата Франции, уже много лет назад, можно сказать. И это ее долгожданный выход, потому что у Касаткиной потенциал очень высокий. Поэтому ее выход в полуфинал не стал для меня сюрпризом. Конечно, и четвертьфинал с Кудерметовой мог сложиться иначе, но Даша психологически оказалась боле устойчивой, чем Вероника», — цитирует Веснину RT.

В полуфинале Касаткина проиграла полячке Иге Свентек 2:6, 1:6. В финале Свентек сыграет против 18-летней американки Кори Гауфф.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1010697-vesnina-kasatkina-vyhod-poulfinal-rg
Roland Garros
Дарья Касаткина
Елена Веснина
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